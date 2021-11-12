"جهزوا المقابر".. كواليس المكالمة الأخيرة لـ"منتحر العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الاكتئاب بات أسيره، عزلة فرضت عليه بحكم القدر أصبح لا يقوى على كسرها، سمنة مفرطة ازدادت معها الأمور سوءا، معطيات صادمة كانت تنذر بنهاية سوداء لشاب ثلاثيني.

منذ يومين، اتصل صاحب الـ35 سنة بشقيقته وابن خالته أخبرهما "جهزوا المقابر في بني سويف". أسرع الاثنان بالاتصال بشقيقه "إلحق أخوك ليعمل في نفسه حاجة".

لم يكذب الأخ خبرًا. انطلق مهرولاً قاصدًا مسكن شقيقه على أملا اللاحاق به قبل وقوع الفاجعة. وصول متأخر لم يكف لإنقاذ الثلاثيني الذي أخرج المشهد الأخير من حياته على طريقته الخاصة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب يتدلى من السقف.

المعاينة تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أثبتت أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، يقيم بمفرده.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث العمرانية، توصلت إلى أن المتوفى كان يعاني من السمنة المفرطة ودخل في حالة اكتئاب لمكوثه بالمنزل بمفرده بعد وفاة والديه فتخلص من حياته شنقًا.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح الدفن.