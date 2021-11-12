سمنة مفرطة وعزلة.. نهاية مأساوية لشاب داخل مسكنه بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل مسكنه بحي العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب يتدلى من السقف.

المعاينة تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أثبتت أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، يقيم بمفرده.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث العمرانية، توصلت إلى أن المتوفى كان يعاني من السمنة المفرطة ودخل في حالة اكتئاب لمكوثه بالمنزل بمفرده بعد وفاة والديه فتخلص من حياته شنقًا.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح الدفن.