شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجيش اليمني يوقف نساء اشتبه فيهن ثم كانت المفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتبهت قوات من الأجهزة الأمنية والجيش اليمني في مجموعة نساء عند دخولهن مدينة مأرب، ليتم إيقافهن والتأكد من هويتهن ليكتشفوا المفاجأة الصادمة بأنهن لسن نساءً ولكن عناصر من مليشيا الحوثي تخفين في ملابس نسائية ليتمكنوا من دخول المدينة وتنفيذ عمليات إرهابية.

حيث نشر نشطاء في اليمن، صورًا توثق لحظة ضبط عناصر مليشيا الحوثي في مأرب، من قبل قوات الجيش اليمني، أثناء محاولته دخول المدينة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكتب ناشر الصورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلقي القبض على مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي متنكرين بملابس نسائية حاولوا الدخول إلى المدينة لتنفيذ مخططات ومهام إجرامية أوكلت اليهم” .

واليوم، تمكنت قوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، اليوم الخميس، من استعادة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي، خلال المعارك المستمرة في محافظة مأرب.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش شنت مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً على مواقع تمركز لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب”.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حَريب ، وألحقوا بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: “أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها، ومن يأتي مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 125 مسلحاً من مليشيا الحوثي وتدمير 14 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفي محافظة البيضاء وسط البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.