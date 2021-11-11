شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن النسخة المقبلة من «كوب 27» نوفمبر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) اليوم الخميس، عقد النسخة المقبلة من المؤتمر (كوب 27) في مصر في تشرين ثان/نوفمبر 2022.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة ، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة على الرسالة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة قادة العالم في الأول من تشرين ثان/نوفمبر بمؤتمر جلاسكو، والتي شدد خلالها على أن (كوب 27) سيكون مؤتمرًا إفريقيًا حقيقيًا، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن النسخة المقبلة من المؤتمر ستنعقد في شرم الشيخ في الفترة بين 6 و18 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، فيما تقدمت الإمارات بطلب لاستضافة القمة العالمية للمناخ "كوب 28" في 2023.