تفاصيل جديدة عن الجيل الثاني من لقاحات كورونا

وفي هذا السياق أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان أنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف وحبوباً.

وأوضحت سواميناثان على حسابات المنظمة العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل استخداماً من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتياً.



يأتي هذا في وقت تجري مراجعة 129 لقاحاً على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختُبرت على البشر، مقابل 194 لقاحاً لم تصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.