شرطة بغداد تعتقل متهمين اثنين بالنصب والاحتيال

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين بالنصب والاحتيال ضمن سيطراتها.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال حاولا النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسميهما ضمن قاعدة بيانات الحاسبة الخاصة بالمطلوبين ضمن السيطرة".

وأضاف البيان "تبين وجود عدد كبير من القضايا الخاصة بعمليات نصب واحتيال اقدم على تنفيذها المتهمين حيث تم اقتيادهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".