البرلمان العربي يدعو إلى مبادرة عالمية لنزع السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبدالكريم قريشي إلى إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنزع السلاح، على نحو يحقق المعادلة الصعبة والتوازن المنشود بين معالجة الشواغل الأمنية الملحة من ناحية، وإرساء أسس التنمية المستدامة من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة قريشي في مؤتمر برلماني دولي عقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي حول «نزع السلاح والصحة العامة والأوبئة»، نظمه الاتحاد البرلماني الدولي ومركز جنيف للسياسة الأمنية ومنظمة برلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي.

وأضاف القريشي «إن جميع البرلمانيين حول العالم يمكنهم الاشتراك في صياغة أهداف ومبادئ هذه المبادرة، ووضع خريطة عمل لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك انطلاقا من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستوريا وقانونيا».

ولفت الانتباه، إلى أن الجائحة غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، بقدر ما تحمل من تداعيات كارثية على كافة المستويات، إلا أنها يجب أن تشكل في الوقت ذاته دافعا لتحريك الجهود العالمية نحو نزع السلاح، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في صحة أفضل، من خلال تعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.