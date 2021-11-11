تونس تبحث عن مصادر تمويل للتعليم

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وأوضحت في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس أن التربية السليمة تظل الضامن الوحيد للرقي بالشعوب نحو الأفضل، ولبناء سد منيع أمام نزعات التطرف والتعصب والعنف.
ودعت المجموعة الدولية بمختلف مكوناتها لدعم هذا الجهد الوطني وسائر جهود الدول النامية في هذا المجال والإيفاء بالتزامات الدول تجاه تمويل التنمية.
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