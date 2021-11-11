5 آلاف قطعة ملابس سعودية لنازحي تعز

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وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، حيث ضخ خلال شهر أكتوبر الماضي 4.056.518 لترا من المياه الصالحة للشرب، و12.059.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، ونفذ 426 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ1.691 مستفيدا، خلال شهر أكتوبر.
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