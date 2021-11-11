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5 آلاف قطعة ملابس سعودية لنازحي تعز

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5.000 قطعة ملابس في مديريتي صالة وصبر الموادم في محافظة تعز، استفادت منها 2.500 فتاة وامرأة نازحة، في إطار دعمه للأسر النازحة في محافظات اليمن.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، حيث ضخ خلال شهر أكتوبر الماضي 4.056.518 لترا من المياه الصالحة للشرب، و12.059.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، ونفذ 426 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ1.691 مستفيدا، خلال شهر أكتوبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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