شكرا لقرائتكم خبر 5 آلاف قطعة ملابس سعودية لنازحي تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5.000 قطعة ملابس في مديريتي صالة وصبر الموادم في محافظة تعز، استفادت منها 2.500 فتاة وامرأة نازحة، في إطار دعمه للأسر النازحة في محافظات اليمن.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، حيث ضخ خلال شهر أكتوبر الماضي 4.056.518 لترا من المياه الصالحة للشرب، و12.059.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، ونفذ 426 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ1.691 مستفيدا، خلال شهر أكتوبر.