جولات استفزازية للمستوطنين في باحات الأقصى

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات علنية في منطقته الشرقية»، وأشاروا إلى أن «قوات الاحتلال شددت من إجراءات التفتيش للمصلين الوافدين إلى الأقصى».
ووفق الوكالة «ينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه».
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