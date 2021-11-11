التحالف يدمر تعزيزات الحوثي في صنعاء وصعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظتي صنعاء وصعدة.

واستهدفت الغارات تعزيزات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات في جنوب وشمال صنعاء، وتركزت على معسكر الصيانة شمال صنعاء، وجنوبها، عبر ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة، شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن أسلحة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت مدينة المخا بصواريخ باليستية تزامنا مع تواجد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في المدينة، ووصف ناطق المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة العميد الركن صادق دويد، الاستهداف بأنه إجرامي، وقال «وصل المبعوث الدولي إلى المخا للنقاش مع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية حول كيفية بناء سلام يوقف الدم اليمني، واستقبله الحوثي بصواريخ».

ولفت إلى أن الاعتداء الحوثي على مدينة المخا بثلاثة صواريخ باليستية يؤكد صلف وعنترية أيديولوجية الدم التي لا تريد سوى الموت والسيطرة. واختتم تغريدته بقوله «المخا بخير، رحبنا بجهود السلام ورفض عبث الكهنوت».

إلى ذلك أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الذي استهدف الصحفية رشا الحرازي وزوجها محمود العتمي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. وقالت بعثة الاتحاد في اليمن عبر «تويتر» «يدين الاتحاد الأوروبي الهجوم على الصحفيين رشا الحرازي وزوجها محمود العتمي في عدن، مما أدى إلى مقتل رشا التي كانت حاملا وإصابة العتمي على نحو خطير»، وأضافت «يجب إحالة مرتكبي الهجوم إلى العدالة. تضر انتهاكات حقوق الصحفيين بحرية التعبير».

ميدانيا، أعلنت قوات الجيش الوطني، استعادة مواقع عسكرية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي محافظة مأرب، وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة حريب».

وأضاف «استدرج أبطال الجيش مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم جنوب مأرب، أدى لمصرع أكثر من 17 عنصرا واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة».

وذكر أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، ودمرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وأشار المركز إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، ودمرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.

وأكد أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال الجنوبية.

مشاهدات يمنية:

