شابة ثلاثينية تترأس البرلمان التشيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب البرلمان الجديد في جمهورية التشيك ماركتا بيكاروفا أداموفا (37 عاما) رئيسة لمجلس النواب.

وحصلت زعيمة حزب «توب 09» المحافظ على 102 صوت من بين 122 صوتا في اقتراع سري.

يذكر أن بيكاروفا أداموفا هي ثاني امرأة بعد ميروسلافا نيمكوفا تشغل هذا المنصب الذي يعد أحد أعلى المناصب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع ائتلاف يضم خمسة أحزاب ليبرالية ومحافظة بأغلبية 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب في براغ منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل أكتوبر.