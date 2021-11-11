السيسى يلتقى فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية

الشارقة - اميمة ياسر - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في باريس منذ قليل، فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الخميس، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، التى يزورها حاليا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا يعد محطة مهمة فى إطار العمل الدولى للتعامل مع الأزمة الليبية والممتدة منذ 2012 حتى الآن ومرت بمحطات متعددة من فترة انتقالية كالصخيرات الى خريطة الطريق لبرلين لإعلان القاهرة ، وحاليا تمر بمرحلة حساسة ومفصلية ودقيقة فى تاريخ ليبيا والشعب الليبى .