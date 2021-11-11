ليبيا : القيادة العامة للجيش تقرر إخراج 300 مرتزق كدفعة أولى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى.

وأكد ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" – بحسب صحيفة المرصد الليبية - أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم ومراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء تلبية لطلب من فرنسا كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه تحفيزا لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

إلى ذلك، يُغادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة اليوم متوجهاً إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.