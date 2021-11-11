أمريكا تحذر أوروبا من احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

دقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر وحذرت حلفاءها في أوروبا من أن روسيا قد تخطط لغزو محتمل لأوكرانيا مع تصاعد التوترات بين موسكو والتكتل حول أزمة المهاجرين وإمدادات الطاقة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، قولها إنه مع مراقبة واشنطن عن كثب حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، أعرب مسؤولون أمريكيون لنظرائهم في الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم بشأن احتمال وجود عملية عسكرية.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها، إنه يعتقد أن التقييمات تستند إلى معلومات لدى الولايات المتحدة لم تشاركها بعد مع الحكومات الأوروبية ، والتي يجب أن تحدث قبل اتخاذ أي قرار بشأن القيام برد جماعي على ذلك. وأوضحت بلومبرج أنهم مدعومون بأدلة متاحة علنا، وفقا لمسؤولين مطلعين على تفكير الإدارة الأمريكية.

وقالت روسيا إن الانتشار العسكري على أراضيها هو مسألة داخلية، ونفت وجود أي نوايا عدوانية، في حين اتهمت الولايات المتحدة بالاستفزاز من خلال إبحار سفن حربية في البحر الأسود بالقرب من أراضيها هذا الأسبوع.

واندلعت توترات مماثلة في الربيع عندما اتهمت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا بحشد نحو 100 ألف جندي من قواتها ودباباتها وطائراتها الحربية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وخفت حدة الأزمة بعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن

بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وعرضه عقد القمة التي تمت بينهما في يونيو الماضي.

ولم يرد مسؤولو البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على هذه المعلومات.