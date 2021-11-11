تحت تهديد السلاح.. الحكم على 9 متهمين باختطاف مشرف أمن في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر احمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد و5 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم باختطاف مشرف أمن تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي بحوزته.

وتعود القضية رقم 1430 لسنة 2021 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 403 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 9 مارس عام 2021، بتلقي قسم شرطة الضواحي بلاغًا من "نصر.ك.م" 52 عامًا، ويعمل مشرف أمن، أنه حال استقلاله سيارة أجرة فوجئ بالمتهمين من الأول إلى السابع باسيقافه مستخدمين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ملاكي سوداء، مدعين أنهم رجال ضبط قضائي وقاموا بالقبض عليه وإدخاله عنوة داخل السيارة الأجرة وتكبيله، وسرقوا مبلغ مالي بحوزته، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم اثنين أمدوا المتهمين بمعلومات عن سكن المجني عليه وصورته الشخصية وخط سيره وجرى ضبطهم.

وتضمن قرار المستشار نبيل أبو زينه، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى السابع تهم: سرقة مبلغ مالي، وخطف المجني عليه بالإكراه، القبض على المجني عليه واحتجازه مدعين كذبًا أنهم رجال ضبط قضائي، حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، والمتهمان الثامن والتاسع أمدوا المتهمين بمعلومات عن سكن المجني عليه وصورته الشخصية وخط سيره.