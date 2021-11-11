بيلاروسيا تهدد الاتحاد الأوروبي: ماذا لو تركناكم بلا تدفئة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 8 ثواني

على وقع تصاعد أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا، هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوقف نقل إمدادات الغاز والبضائع عبر بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس لوكاشينكو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام غربية عن وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية “بيلتا”: “نحن نقدم التدفئة لأوروبا وهم يهددوننا بغلق الحدود”.

وأضاف: “ماذا سيحدث لو قطعنا الغاز عنهم؟ لذلك أنصح قادة بولندا وليتوانيا وغيرهم من الأشخاص مبتوري الرأس أن يفكروا قبل أن يتحدثوا”.

وتابع الرئيس البيلاروسي: “لا ينبغي أن نتوقف عند أي شيء للدفاع عن سيادتنا واستقلالنا”.

وكان الرئيس البيلاروسي يرد على تهديدات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء بأن أوروبا ستفرض المزيد من العقوبات على نظام لوكاشينكو، متهمة مينسك بنقل المهاجرين إلى الحدود الدول الأوروبية في محاولة لتقويض استقرارها.

وتشهد الحدود البولندية – البيلاروسية توتراً بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، في محاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.