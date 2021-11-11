شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسته وعضوية 12 من ممثلي المكونين العسكري والمدني في البلاد.

ونص المرسوم الدستوري على أن يكون البرهان رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائباً للرئيس، وعضوية كل من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار اير.

هذا بالإضافة إلى عضوية الطاهر أبو بكر حجر، والهادي يحيى، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد يوسف، وأبو القاسم أحمد، وعبدالباقي عبدالقادر الزبير، وسلمى عبدالجبار موسى، فيما تقرر إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.