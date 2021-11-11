من أجل لقاحات كورونا.. تعديل على قانون للحرية الدينية

وأفيد بأن حاكم إلينوي جاي أوبرت بريتزكر وقع يوم الاثنين على مشروع قانون صادر بهذا الشأن من مجلس الشيوخ.

ويتمثل جوهر التغيير في أن قانون الولاية الحالي بشأن حرية الضمير والرعاية الصحية "لا يمكن استخدامه لتلبية متطلبات التطعيم ضد فيروس كورونا أو الإجراءات الأخرى التي يتخذها أصحاب العمل أو الشركات" لمنع التقاط أو انتقال كوفيد - 19".



وقال بيان صادر عن حاكم ولاية إلينوي: "لا يجوز استخدام القانون أو إساءة تفسيره بما يضر بالسلامة في مكان العمل".

يشار إلى أن سكان الولاية الممتنعين عن التطعيم يمكنهم الرجوع إلى قانون حرية الدين أو اللجوء إلى المحكمة إلى حين دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.

وكان مواطنون أمريكيون استخدموا بنشاط لوائح الحرية الدينية كحجة قانونية تبرر رفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا.