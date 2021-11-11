شكرا لقرائتكم خبر أنباء عن زيارات سرية تمهد للتطبيع بين ليبيا وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن ليبيا تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من المشير خليفة حفتر، وهو أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، قولهم إن انضمام ليبيا إلى «اتفاقات أبراهام» سيمهد الطريق أمام عودتها إلى الأسرة الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى البدء بتنفيذ خطة إعادة الإعمار المقدرة تكاليفها بمئات مليارات الدولارات، كما ستحظى بدعم سياسي من واشنطن وبروكسل.

وأوضحت شخصية قريبة من حفتر للصحيفة أنه من السابق لأوانه الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، لأن طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة سيمس بفرصة في الفوز بالانتخابات.

وبحسب الصحيفة فإن حفتر ومنافسه القوي سيف الإسلام القذافي استأجرا خدمات مستشار إعلامي إسرائيلي كبير ليسدي لهما المشورة والتوجيه في الحملة الانتخابية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر رفيع في الإمارات أن كلا المرشحين يؤيد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ونوه بأن التطبيع لن يكون سريعا بل سيتم ببطء كما هو الحال مع السودان.

تأتي الأنباء بعد أيام قليلة من تقرير إسرائيلي آخر أفاد بأن صدام نجل حفتر أجرى زيارة سرية خاطفة إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، ناقلا رسالة من والده تهدف لإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بين إسرائيل وليبيا، مقابل مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية.