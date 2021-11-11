السودان.. البرهان يشكل مجلس سيادة انتقاليا برئاسته.. أعرف التشكيل الكامل



الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التليفزيون السوداني، عن تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائبا أول لرئيس مجلس السيادة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة اكسترا نيوز منذ قليل.

وقال التليفزيون السوداني، إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية يشكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا.

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان المرسوم رقم 21 لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي.

وقال التلفزيون السوداني، إن مالك عقار والهادي إدريس يحيى من بين أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، وأوضح التلفزيون السوداني، أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان في مجلس السيادة لمزيد من المشاورات.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضوا.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

السيد مالك عقار إير عضوا.

السيد الطاهر أبوبكر حجر عضوا.

السيد الهادى إدريس يحيى عضوا.

السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا.

السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا.

السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا.

السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا.

السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا.