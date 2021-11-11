صور.. فحص 694 حالة خلال قافلة طبية مجانية في "أبو زنيمة" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور محمد قابل، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية صحة جنوب سيناء، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 694 مريضًا بالعيادات المختلفة، خلال القافلة الطبية التي انطلقت اليوم الخميس، بالمركز الطبي بمدينة أبو زنيمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح مدير إدارة القوافل الطبية في تصريح له اليوم، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة، هم الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أنه تم إجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل 24 مريض للمستشفيات تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل إضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض المرضى، وذلك تسهيلا على المواطنين. كما أكد على استمرار القوافل الطبية العلاجية لتقديم خدماتها بالمناطق الأكثر احتياجا.