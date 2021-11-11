صور.. ضبط أدوية محظورة داخل مخزن في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمدينة أبو تيج يحتوي على أدوية ومنشطات جنسية محظور تداولها وغير مسجلة بواقع 23487 علبة وأدوية مخدرة غير مصرح بحيازتها بإجمالي 6915 عبوة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لفرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والتي يجري تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين.

وقال الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، إنه جرى ضبط صيدلية بدون ترخيص تعمل داخل مستشفى في حي غرب أسيوط بشارع على مكارم، وضبط القائم بالبيع وتبين أنه شخص غير صيدلي ويزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

وأضاف أنه جرى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع بإجمالي 5518 علبة، أدوية خاصة بالتأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد وغير مصرح ببيعها بإجمالي 485 علبة، وعينات طبية مجانية بإجمالي 507 علب، بالإضافة إلى أدوية تباع أزيد من السعر الجبري بإجمالي 360 علبة، وأدوية مجهولة المصدر ومغشوشة بإجمالي 584986 عبوة.

وأكد الدكتور أحمد مرعي، مدير التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد مخزن غير مرخص وصيدلية غير مرخصة، وتنوعت المخالفات بين حيازة كمية كبيرة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمنشطات الجنسية المحظور تداولها وكمية من المستلزمات الطبية المغشوشة وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها.

وأوضح أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات بعد حصرها، التي بلغت قيمتها 300 ألف جنيه، وجرى تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.