بعد تشكيل مجلس السيادة.. البرهان: حريصون على تحقيق الانتقال الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

‏‎أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن المجلس ملتزم بالحوار مع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة والوصول لانتخابات حرة.

وأضاف في تصريحات بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن المجلس حريص على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وتابع البرهان أن "هناك ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب".

وأصدر البرهان اليوم الخميس مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى بالسودان برئاسته والفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس.

يأتي تشكيل المجلس بعد إعلان البرهان الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء، في إجراء أعربت قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة عن رفضه.

وشهد الشارع السوداني حالة من الاضطرابات في أعقاب تظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.