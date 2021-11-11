السجن المشدد 45 عامًا والعزل من الوظيفة لـ8 موظفين في نيابة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 45 عامًا والعزل من الوظيفة لـ8 موظفين بسكرتارية النيابة، والقلم الجنائي والتنفيذ، في نيابات شمال بنها.

كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 8 أفراد من المتعاملين معهم والمستفيدين من واقعة التزوير في دفاتر الأحكام ودفاتر الإيداع وشهادات مستخرجات الجدول، وتزوير شهادات البحث الخاصة بالمتهمين الصادر ضدهم أحكام جنائية نهائية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النظام الإلكتروني الحديث بشأن التحول الرقمي وبرنامج تحديث العدالة في النيابات والمحاكم وتحديث النظام بجعله إلكترونيًا، ساعد في كشف الواقعة ما أظهر جميع التجاوزات وكشفها وضبط المتورطين بها وإحالتها للمحاكمة.

كشفت أعمال اللجنة المشكلة للتفتيش على أعمال النيابة والمحكمة من قبل وزارة العدل ومكتب النائب العام، عن وجود تلاعب في بعض الدفاتر والشهادات المستخرجة من الجداول ومسودات بعض الأحكام بالتعديل بالتزوير والإضافة وتغيير البيانات واستخراج شهادات مخالفة للحقيقة وشهادات كف بحث عن متهمين بتسجيل بيانات غير حقيقية بشأنهم، من قبل بعض موظفي القلم الجنائي وجدولي الجنايات والجنح وموظفي المحكمة. وبإحالة المتهمين للنيابة امرت بحبسهم جميعا، وتقديمهم للمحاكمة.

كانت تعددت البلاغات أمام الرقابة الإدارية والأمن العام بالقليوبية، بوجود بعض الموظفين يقومون بالتزوير بالمستندات والبيانات لصالح بعض المستفيدين من رجال الأعمال والتجار الصادر ضدهم أحكام نهائية وتم تشكيل فريق بحث وأكدت التحريات ثبوت تلك الأعمال الإجرامية، وأثبتت التحقيقات تورط المتهمين بالواقعة.