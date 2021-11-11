وقال جروندبرج، في بيان صحفي اليوم ، إنه التقى خلال زيارته، بالمحافظ نبيل شمسان وبممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال وأعضاء البرلمان والصحفيين.
وأوضح أن جميعهم قد أعربوا عن قلقهم من تبعات النزاع، «بما في ذلك استهداف المدنيين في الأحياء السكنية، والقيود الشديدة على حرية حركة الأشخاص والبضائع، وسلامتهم بسبب استمرار إغلاق الطرق، كما ناقشوا التدهور الحاد في الاقتصاد والخدمات الأساسية وتأثيره الشديد على الأعمال والعائلات».
وشدد المبعوث الأممي، في اجتماعاته، على الحاجة للتوصل إلى حلول شاملة، وإلى حوار سياسي شامل، داعياً جميع أصحاب الشأن إلى الانخراط في مناقشات بناءة، حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي تهم جميع اليمنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر جروندبرج يختتم زيارته لتعز المحاصرة من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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