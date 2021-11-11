اتفاق إماراتي سوري لإنشاء محطة كهروضوئية

وقعت وزارة الكهرباء السورية، وتجمع شركات إماراتية، على عقد لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة «300 ميجاواط» بريف دمشق.

وبحسب وكالة «سانا» السورية، ستعمل المحطة باستطاعة 300 ميجا واط في منطقة وديان الربيع، بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق. وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون، لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميجاوات «على أساس المفتاح باليد»، مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة، عن طريق تسهيلات دفع «أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة» بمدة تنفيذ سنتين.