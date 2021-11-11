وبحسب وكالة «سانا» السورية، ستعمل المحطة باستطاعة 300 ميجا واط في منطقة وديان الربيع، بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق. وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون، لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميجاوات «على أساس المفتاح باليد»، مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 بالمئة، عن طريق تسهيلات دفع «أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة» بمدة تنفيذ سنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق إماراتي سوري لإنشاء محطة كهروضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.