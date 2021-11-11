التلفزيون السوداني: البرهان يصدر المرسوم رقم 21 لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي

أفاد التليفزيون السوداني الحكومي، بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم مجلس سيادة جديدا.

وأوضح التليفزيون في بيان أن «الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد» في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.

وشمل المكون المدني للمجلس كلا من، رجاء نيكولا وأبو القاسم محمد، ويوسف محمد وسلمى عبد الجبار، وعبد القادر.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ«التحول الديمقراطي، وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب».

يذكر أن وزراء «قوى الحرية والتغيير»، أصدروا في وقت سابق من اليوم، بيانا جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

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