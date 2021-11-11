مصرع 125 حوثيا في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا“، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن التحالف العربي، أمس الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين خلال 24 ساعة، في غارات حول مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان، إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو 3300 مقاتل.

وأفاد مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، بمقتل 28 مسلحا من قبيلة عبيدة الموالية للحكومة وسبعة من القوات الحكومية في معارك مع الحوثيين جنوب مأرب.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، وصعّد الحوثيون في فبراير/ شباط عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.