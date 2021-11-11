فساد بالخطوط الجوية وحقيقة تزوير الانتخابات في نشرة السومرية

= القضاء يؤكد عدم ثبوت تزوير الانتخابات بدليل قانوني،، والمعترضون يلوحون بالمقاطعة في حال عدم اعادة الفرز اليدوي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012