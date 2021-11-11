انت الان تتابع خبر فساد بالخطوط الجوية وحقيقة تزوير الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = خطر جسيم يهدد شركة الخطوط الجوية.. عقد نظام "بي اس اس" يشوبه الفساد،، والسومرية تحصل على وثائق تكشف اسماء المتورطين.
= القضاء يؤكد عدم ثبوت تزوير الانتخابات بدليل قانوني،، والمعترضون يلوحون بالمقاطعة في حال عدم اعادة الفرز اليدوي.
= التعليم العالي تعلق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية،، وتقرر اعتماد مدرس واحد لكل خمسة طلاب عراقيين في الخارج.
= الاطاحة بارهابي خطير جنوب بغداد.. واعتقال ثلاثة عناصر من داعش في ايمن الموصل.
= التعليم العالي تعلق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية،، وتقرر اعتماد مدرس واحد لكل خمسة طلاب عراقيين في الخارج.
= الاطاحة بارهابي خطير جنوب بغداد.. واعتقال ثلاثة عناصر من داعش في ايمن الموصل.