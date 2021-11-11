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قبل مواجهة سوريا.. أدفوكات: التنافس مشتد والمستويات متقاربة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-11 | 16:54

قبل مواجهة سوريا.. أدفوكات: التنافس مشتد والمستويات متقاربة

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قال مدربُ منتخبنا الوطني، الهولندي ديك ادفوكات، اليوم الخميس، أن مستويات الفرق في المجموعة التي تضم العراق، متقاربة.
وذكر ادفوكات، قبل بداية مباراة العراق وسوريا، أن "التنافسُ في هذه المجموعة على أشده، والمستويات الفنية متقاربةٌ بالنظر لما آلت إليه الدقائق الحاسمة في مباراة لبنان وايران".

وأضاف، "نتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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