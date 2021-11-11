انت الان تتابع خبر قبل مواجهة سوريا.. أدفوكات: التنافس مشتد والمستويات متقاربة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-11 | 16:54
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قال مدربُ منتخبنا الوطني، الهولندي ديك ادفوكات، اليوم الخميس، أن مستويات الفرق في المجموعة التي تضم العراق، متقاربة.
وذكر ادفوكات، قبل بداية مباراة العراق وسوريا، أن "التنافسُ في هذه المجموعة على أشده، والمستويات الفنية متقاربةٌ بالنظر لما آلت إليه الدقائق الحاسمة في مباراة لبنان وايران".
وأضاف، "نتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا".
وأضاف، "نتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا".
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