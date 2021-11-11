قبل مواجهة سوريا.. أدفوكات: التنافس مشتد والمستويات متقاربة

وذكر ادفوكات، قبل بداية مباراة العراق وسوريا، أن "التنافسُ في هذه المجموعة على أشده، والمستويات الفنية متقاربةٌ بالنظر لما آلت إليه الدقائق الحاسمة في مباراة لبنان وايران".

وأضاف، "نتطلع للفوز في مباراة اليوم أمام سوريا".

