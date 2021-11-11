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العراق يستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-11 | 16:37

العراق يستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بالقوس والسهم، وبالاجماع، منح العراق شرف إستضافة العراق بطولة آسيا باللعبة التي من المزمع إقامتها في شهر آيار من العام المقبل 2022.
وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي باللعبة سعد المشهداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الآسيوي وافق بالاجماع على إحتضان العراق بطولة كأس آسيا للقوس والسهم"، معتبراً هذا القرار "بمثابة إنطلاقة مضافة لعودة العراق لتنظيم البطولات الدولية والقارية والعربية".

وختم المشهداني حديثه قائلاً، إنه "سيعمل على عقد لقاءات مع قادة المحليين بغية تهيئة الأمور التي ستسهم في إنجاح المحفل الآسيوي في العراق".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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