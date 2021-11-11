العراق يستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بالقوس والسهم، وبالاجماع، منح العراق شرف إستضافة العراق بطولة آسيا باللعبة التي من المزمع إقامتها في شهر آيار من العام المقبل 2022.

محمد يوسف

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