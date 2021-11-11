انت الان تتابع خبر العراق يستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-11 | 16:37
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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بالقوس والسهم، وبالاجماع، منح العراق شرف إستضافة العراق بطولة آسيا باللعبة التي من المزمع إقامتها في شهر آيار من العام المقبل 2022.
وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي باللعبة سعد المشهداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الآسيوي وافق بالاجماع على إحتضان العراق بطولة كأس آسيا للقوس والسهم"، معتبراً هذا القرار "بمثابة إنطلاقة مضافة لعودة العراق لتنظيم البطولات الدولية والقارية والعربية".
وختم المشهداني حديثه قائلاً، إنه "سيعمل على عقد لقاءات مع قادة الرياضة المحليين بغية تهيئة الأمور التي ستسهم في إنجاح المحفل الآسيوي في العراق".
وختم المشهداني حديثه قائلاً، إنه "سيعمل على عقد لقاءات مع قادة الرياضة المحليين بغية تهيئة الأمور التي ستسهم في إنجاح المحفل الآسيوي في العراق".
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