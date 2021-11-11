شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة دي كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي فريدريك ويليم دي كليرك، آخر الرؤساء البيض في جنوب أفريقيا عن 85 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. واشتهر دي كليرك بالتفاوض على الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة بقيادة السود تحت حكم نلسون مانديلا، وتم تكريمه عالميا لدوره في التخلص من نظام الفصل العنصري وفاز مع مانديلا بجائزة نوبل للسلام عام 1993.

وفي العام التالي فاز مانديلا في أول انتخابات مفتوحة لجميع الأجناس في جنوب أفريقيا مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.