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الزوراء يتاهل للدور الـ16 من كأس العراق على حساب الصناعات الكهربائية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-11 | 15:14

الزوراء يتاهل للدور الـ16 من كأس العراق على حساب الصناعات الكهربائية

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تأهل فريق الزوراء،اليوم الخميس، الى الدور الـ16 من كأس العراق على حساب فريق الصناعات الكهربائية ضمن مباريات الدور الـ٣٢.
وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب النفط فوز الزوراء على الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف من دون مقابل.

وشهدت الجولة ايضا فوز فريق النجف على فريق كربلاء بهدف من دون مقابل وفوز فريق الكهرباء على الدجيل بهدف من دون رد وتغلب فريق القاسم على البشمركة بهدف من دون مقابل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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