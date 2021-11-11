انت الان تتابع خبر الزوراء يتاهل للدور الـ16 من كأس العراق على حساب الصناعات الكهربائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-11 | 15:14
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تأهل فريق الزوراء،اليوم الخميس، الى الدور الـ16 من كأس العراق على حساب فريق الصناعات الكهربائية ضمن مباريات الدور الـ٣٢.
وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب النفط فوز الزوراء على الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف من دون مقابل.
وشهدت الجولة ايضا فوز فريق النجف على فريق كربلاء بهدف من دون مقابل وفوز فريق الكهرباء على الدجيل بهدف من دون رد وتغلب فريق القاسم على البشمركة بهدف من دون مقابل.
وشهدت الجولة ايضا فوز فريق النجف على فريق كربلاء بهدف من دون مقابل وفوز فريق الكهرباء على الدجيل بهدف من دون رد وتغلب فريق القاسم على البشمركة بهدف من دون مقابل.
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