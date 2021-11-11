الزوراء يتاهل للدور الـ16 من كأس العراق على حساب الصناعات الكهربائية

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب النفط فوز الزوراء على الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف من دون مقابل.

وشهدت الجولة ايضا فوز فريق النجف على فريق كربلاء بهدف من دون مقابل وفوز فريق الكهرباء على الدجيل بهدف من دون رد وتغلب فريق القاسم على البشمركة بهدف من دون مقابل.

