انت الان تتابع خبر ايران تخطف فوزاً قاتلاً من لبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-11 | 15:01
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حقق المنتخب الإيراني، اليوم الخميس، الفوز على نظيره اللبناني بهدفين لواحد، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وأقيمت مباراة لبنان وإيران، على ملعب صيدا الدولي.
فيما سجل اللاعب سردار أزمون هدف التعديل لإيران في الدقيقة 90، ليعود اللاعب أحمد نور الله لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في ذات الدقيقة.
وبهذا الفوز تصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد لبنان عند النقطة الخامسة بالمركز الثالث، في انتظار مباراة العراق وسوريا.
وسجل المهاجم اللبناني سوني سعد، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.
فيما سجل اللاعب سردار أزمون هدف التعديل لإيران في الدقيقة 90، ليعود اللاعب أحمد نور الله لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في ذات الدقيقة.
وبهذا الفوز تصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد لبنان عند النقطة الخامسة بالمركز الثالث، في انتظار مباراة العراق وسوريا.
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