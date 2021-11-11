لغز اختفاء طيار سعودي في الفلبين.. تفاصيل غامضة في التحقيقات.. ووالدته تكشف تفاصيل جديدة



الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة ما زالت تشغل الرأي العام السعودي خاصة والعربي والعالمي عامة بشأن اختفاء طيار سعودي في الفلبين، واليوم كشفت والدة الطيار عبد الله الشريف المفقود منذ أكثر من عام، عن العديد من التفاصيل التي تثير الشك والتعقيد في لغز اختفاء الطيار خلال طلعة تدريبية مع مدربه بالفلبين، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

اختفاء طيار سعودي في الفلبين.. تفاصيل غامضة في التحقيقات

وقالت والدة الطيار خلال حوارها عبر فضائية «روتانا خليجية»، إنها عندما طالبت الجهة المختصة بالتحقيق مع الصيادين وزوجاتهم، الذين كانوا يجلسون مع ابنها قبل اختفائه، وجدت أن ذات الصيادين لم يجر التحقيق معهم واستبدلوا بصيادين آخرين، مما دفعها للشك وأثار غضبها.

وصرحت والدة الطيار بأنها لا تعلم إذا كان ابنها على قيد الحياة أم لا، فلا يوجد دليل يثبت أن الطائرة فقدت أو احترقت.

وحسب صحيفة «عكاظ»، السعودية، قالت عائلة الطيار المفقود في وقت سابق، إنه عثر على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين.

وفي أغسطس الماضي، أكدت السفارة السعودية في الفلبين، استمرارها في البحث عن المواطن عبد الله الشريف، الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية في جزيرة مندورو جنوب الفلبين، في 17 مايو 2019.

وأضافت السفارة في بيان رسمي: «تود السفارة الإفادة أنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبد الله الشريف بمتابعة مكتب رئيس الجمهورية»، بحسب موقع «العربية».

إجراءات السفارة السعودية للبحث عن الطيار السعودي في الفلبين



وفى السياق ذاته، أوضحت السفارة السعودية أن المسؤولين السعوديين عقدوا لقاءات عدة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن لغز اختفاء الطيار السعودي في الفلبين، ومن أهم هذه الجهات مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع الفلبيني، ووزير المواصلات، ومدير عام هيئة الطيران، وشركة الاتصالات، إضافة إلى فريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات.