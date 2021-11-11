بعد قليل.. القمر يقترن بالمشتري في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يرصد في سماء مصر والوطن العربي اقتران القمر بكوكب المشتري بعد غروب الشمس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، وحتى منتصف الليل في ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون في طور التربيع الأول، ويظهر نصف وجهه مضاء ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن كوكب المشتري هو ثاني ألمع الأجسام في سماء المساء في شهر نوفمبر بعد كوكب الزهرة الأكثر إشراقًا، لا يزال كوكب المشتري بالقرب من زحل في السماء، بعد عام تقريبًا من اقترانهما الكبير في أواخر عام 2020.

وأوضحت الجمعية، أن الكوكب يظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم " أقمار جاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

ويطلق على كوكب المشتري اسم ملك الكواكب لأنه أكبر كوكب في النظام الشمسي، وهو الثاني بعد كوكب الزهرة من حيث السطوع بين الكواكب، وبين النجوم في سماء نوفمبر وخلال هذا الشهر يظهر المشتري شرق نجوم الجدي.

وتابعت: "وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض".

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.