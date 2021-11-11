263 مليون جنيه تمويلات من "تنمية المشروعات" لـ 5 محافظات ضمن حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز قام منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بتمويل 10 آلاف و634 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل يزيد على 262.7 مليون جنيه وذلك ضمن إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد وبني سويف والفيوم.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أضاف سلطان أن الجهاز يضخ تمويلاته في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 17 مركزا في المنطقة الخامسة من إجمالي 52 مركزا على مستوى الجمهورية.

وذكر أن المنطقة الخامسة تستحوذ على نسبة 30% من التمويلات المنصرفة منذ يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021.

وقال أشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في محافظة الفيوم، إن الجهاز ضخ تمويلات في محافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليار جنيه للمشروعات منذ عام 1992 وحتى نهاية سبتمبر 2021.

وأضاف أن هذه التمويلات تتضمن 2.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مولت نحو 277 ألف مشروع وأتاحت 365 ألف فرصة عمل، موضحًا أن الجهاز ضخ 321.5 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بالمحافظة وفرت 68 ألف يومية عمل للعمالة غيرة المنتظمة.

وبحسب البيان، أسفرت جهود الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، عن الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1500 قرية في المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد 150 دراسة جدوى (استرشادية) تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.

كما قام جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، بتمويل ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالي بلغ 648.4 مليون جنيه في القرى المستهدفة من المبادرة مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة، وفقا للبيان.

وعقد الجهاز أيضا خلال الفترة المذكورة 700 ندوة للتعريف بخدماته، وتشجيع فكر العمل الحر، كما عقد 107 دورات تدريبية لعدد 1946 متدربا ومتدربة في كيفية إعداد فكرة والبدء في مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة.