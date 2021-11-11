طارق شوقي عن تحديث التعليم: النظام القديم استنفذ أغراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير على أن النظام التعليمي القديم قد استنفذ أغراضه ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

وتطرق شوقي بعد ذلك لشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغيير شكلي وسطحي، رغم انها مهمة شاقة تستغرق زمنًا كبيرًا حتى تؤتي ثمارها.

وتابع الوزير أن التغيير في مفهوم التعلم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحًا وصعوبًة من تغيير المناهج أو طرق التقييم وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتًا ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليم الجديد 2.0.