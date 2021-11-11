محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير عام بلدية الفُجيرة الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفدًا من رئاسة البلدية، وذلك على هامش مشاركة الوفد في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقام بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين على مر العصور، وأوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، وخاصة في المجالات السياحية، والثقافية، والرياضية.

وتناقش الطرفان في إمكانية توقيع اتفاقية تآخي وتوأمة بين مدينة شرم وبلدية الفُجيرة، لتبادل الوفود السياحية والثقافية والرياضية، إضافة إلى توطيد العلاقات بين المدينتين.