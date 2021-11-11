حاول التهرب من سداد الديون.. النيابة تحيل قاتل "مهندس الدقهلية" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم ‏بقتل صديقة المهندس أحمد عاطف والمعروف إعلاميا بـ "مهندس الدقهلية" والقاءه بمياه نهر النيل ‏فرع دمياط إلى محكمة جنايات المنصورة.

ووجهت النيابة اتهامات بالقتل العمد والخطف للمتهم، الذي استدرج صديقه المجني عليه حتى وصل ‏به إلى كوبري جامعة المنصورة، وألقى به من أعلاه، لتظل الجثة عالقة في مكانها 11 ‏يومًا حتى عثر عليها أحد عمال تطهير مجرى النيل. ‏

وتبين من التحقيقات أن المتهم محمد أحمد، 32 عامًا، صاحب شركة ‏بلاستيك ومقيم في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أحمد عاطف، عمدًا مع ‏سبق الإصرار، بأن استدرجه موهمًا إياه بسداد المستحقات المالية له إلى موقع الحادث، ودفعه إلى الماء قاصدًا إزهاق روحه.

وبدأت قضية مقتل المهندس أحمد عاطف، "مهندس الدقهلية" في الأول من شهر سبتمبر ‏‏2021، عندما خرج من بيته في قرية ميت عنتر، لمقابلة صديقه المتهم من أجل الحصول على ‏جزء من المبالغ ملكه والموجودة مع صديقه منذ فترة، وذلك استعدادًا لعملية ولادة زوجته ‏لمولودهما الثاني «سليم»، وظل "مهندس المنصورة" متواصلًا مع والده ووالدته وزوجته في ‏تلك الليلة، وأجرى معهم أكثر من 10 اتصالات، وكلما سألوه يؤكد أنه مع صديقه «المتهم»، إلا ‏أن المجني عليه لم يعد إلى البيت، ولما سألوا صديقه أكد أن المجني عليه تركه على كوبري ‏جامعة المنصورة وركب سيارة تاكسي بعدما أعطاه مبلغ 80 ألف جنيه، ولا يعلم عنه شيئا ‏بعدها‎.‎

‏وعثرت مباحث الدقهلية على جثة المجني عليه في منطقة كوبري ‏جامعة المنصورة المار أعلى نهر النيل فرع دمياط، واتهمت أسرة المجني عليه صديقه بقتله، ‏واعترف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة.‏