سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.