3 قتلى بسبب الأمطار الغزيرة في الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعدما جرفت مياه الأمطار الغزيرة منزلهم في بلدية الرايس حميدو في العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفادت الحماية المدنية الخميس.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان إن “وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت عند الساعة 3,06 فجرا بالتوقيت المحلي، على إثر انجراف للتربة أدى إلى انهيار بناية فوضوية في المكان المسمى حي العصافير ببلدية الرايس حميدو”.

وأضاف البيان أنه “تم انتشال ثلاثة ضحايا متوفين” يبلغون من العمر17 و18 و33 عاما موضحا أن جميعهم ذكور.

ويقع حي العصافير “الفوضوي” وهي التسمية التي تطلقها السلطات على المباني المشيدة من دون رخص بناء، على هضبة ترابية في بلدية الرايس حميدو المطلة على البحر.

وكان ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مكان غير بعيد في بلدية بولوغين، بعد انهيار مسكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية أصدرت نشرة خاصة عن تساقط أمطار رعدية تصل إلى 80 ملم في المناطق الساحلية، ومنها العاصمة.

وشهدت الجزائر في مايو أمطارا غزيرة أدت الى مصرع 7 أشخاص في عدة مناطق.

أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من مارس حين تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.