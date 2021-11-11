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العاهل السعودي يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الملك سلمان بن عبد العزيز

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية، اليوم الخميس، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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