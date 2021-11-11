الكمارك تضبط شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط (٩) شاحنات مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بجهود متميزة من قبل كادر قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تم ضبط (٩) شاحنات مخالفة للضوابط و التعليمات محملة مواد غذائية ( معجون طماطم و رز ) و كاربونات الكالسيوم و اسمدة و معاجين و حشوات تثبيت".



وأشارت إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".