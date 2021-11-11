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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. تربية الانبار تحدد موعد عودة الدوام الحضوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت مديرية تربية الأنبار، اليوم الخميس، المدارس في الأقضية كافة بالدوام الحضوري الكامل ابتداء من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل اسبوع.
وقالت المديرية بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "بسبب عدم توفر شبكة الانترنيت في المناطق النائية والبعيدة ومن اجل اكمال المناهج الدراسية تقرر اعادة الدوام الكامل ابتداء من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل اسبوع مع مراعاة التباعد بين التلاميذ ويعد هذا سياق عمل ثابت".
فيما يلي نص الوثيقة:-
فيما يلي نص الوثيقة:-