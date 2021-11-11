انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. تربية الانبار تحدد موعد عودة الدوام الحضوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت مديرية تربية الأنبار، اليوم الخميس، المدارس في الأقضية كافة بالدوام الحضوري الكامل ابتداء من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل اسبوع.