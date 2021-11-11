يونس محمود يوضح أسباب عدم دخول الجمهور لمباراة سوريا

وقال محمود في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم لم يدخر جهداً في موضوع إمكانية استحصال موافقة دخول الجمهور لمباراتي منتخبنا أمام سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم اللتين ستقامان في الدوحة".وأضاف، أن "اتحاد الكرة فاتحَ الاتحادين الآسيوي والقطري لأكثر من مرة، لكننا لم نتلقَ رداً رسمياً بشكل مبكر، وبالتالي ضيق الوقت وقفَ عاجزاً لتهيئة المستلزمات الأمنية واللوجستية التي يفترض توفيرها من قبل الجانب العراقي باعتبار الدوحة الأرض المفترضة لمنتخبنا الوطني".

واختتمَ رئيس وفد منتخبنا، الوطني، يونس محمود، حديثه بالقول: "سنعاودُ مجدداً مفاتحتنا للاتحادين الآسيوي والقطري، وتأكيد رغبتنا بتواجد الجمهور في مباراة كوريا الجنوبية".

