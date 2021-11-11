ضمن مجموعة العراق.. كوريا الجنوبية تتغلب على الامارات

واستطاع منتخب كوريا الجنوبية تحقيق الفوز بفضل هدف سجله هوانج هي تشان من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وأصبح منتخب الإمارات يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، فيما استطاع منتخب كوريا الجنوبية خطف صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة إيران الوصيفة بـ10 نقاط مع لبنان صاحبة الخمس نقاط, والتي تحتل المركز الثالث.

