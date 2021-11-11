الخارجية الروسية تؤكد أن ما يحدث في البحر الأسود لعب بالنار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، المناورات التي تجريها السفن الأمريكية في البحر الأسود بـ"لعب بالنار".



وقال ريابكوف، الخميس: "ماذا تفعل السفن الأمريكية في البحر الأسود على بعد آلاف الأميال من قواعدها؟ القول بأن هذا كله من أجل حرية الملاحة لا ينطلي على أحد. كل هذا يعد لعبا بالنار، وهذه محاولة أخرى لاختبار قوتنا".

وأعرب عن قلق بلاده بشأن الوضع في البحر الأسود والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذه المنطقة.

وتابع: "نحن قلقون حقًا مما يحدث في منطقة البحر الأسود، هذه السلسلة المتواصلة من الاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو وبعض عملاء هذه الدول في المنطقة".

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو اعترض 4 طائرات استطلاع تابعة لحلف "الناتو" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تدريبات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأسود مرتبطة باعتزام الولايات المتحدة وحلفائها تصعيد سياسة احتواء روسيا.

وسبق ونشر الأسطول السادس الأمريكي صورًا لسفنه في البحر الأسود على صفحته بتويتر، و تُظهر اللقطات السفينة الرئيسية Mount Whitney والمدمرة Porter والفرقاطة التركية TCG Yavuz.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت قوات وقطع أسطول البحر الأسود الروسي في مراقبة تصرفات السفينة الرئيسية للبحرية الأمريكية "يو إس إس ماونت ويتني"، التي دخلت البحر الأسود.

يأتي هذا في ظل توتر العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.