شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ضبط محتالين حصلوا على 6.4 مليون يورو من مساعدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص في هامبورج وبرلين للاشتباه في أنهم تقدموا طوال شهور بطلبات للحصول على ملايين اليورهات من المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بشكل منظم وبغير وجه حق.

وأوضح الادعاء والشرطة اليوم الخميس أنه يشتبه أنهم حصلوا بهذه الطريقة غير المشروعة على إعانات تبلغ قيمتها 4ر6 مليون يورو.

وقام نحو 140 فرد شرطة بتفتيش 18 مكانا في برلين وهامبورج أمس الأربعاء على خلفية التحقيقات في هذه القضية، وتم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد هؤلاء الأشخاص الخمسة.

و تحفظ المحققون على أكثر من 10 صناديق تضم مستندات وعددا من الهواتف المحمولة وحاسب آلي، كما تمت مصادرة سلع ذات قيمة عالية مثل سيارة ودراجة نارية وساعات رولكس ومجوهرات وحقائب يد ذات علامة تجارية فاخرة عالية الجودة.

ويقبع الخمسة أشخاص المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي حاليا.